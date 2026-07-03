Serie D - Relegation - Play-offs Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Serie D - Relegation - Play-offs Team List

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Atletico Lodigiani

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Cairese

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CastrumFavara

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Manfredonia

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Notaresco

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Real Monterotondo

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Sammaurese

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Sora

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Sporting Trestina

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Terranuova Traiana

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Virtus Ciserano Bergamo

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Acireale

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Città Di Sant’Agata

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Caravaggio

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Chieri

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Civitanovese

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Corticella

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Figline

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Gavorrano

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Ilvamaddalena

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Licata

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Roma City

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Sarrabus Ogliastra

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Ugento

Serie D - Relegation - Play-offs Stadiums

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Stadio Comunale Mario Matteini

Terranuova Bracciolini, Italy

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Stadio Claudio Tomei

Sora, Italy

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Stadio Romeo Malservisi

Bagno di Gavorrano, Italy

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Centro Sportivo Biavato

Bologna, Italy

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Stadio Comunale

Caravaggio, Italy

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Stadio Comunale Vincenzo Savini

Notaresco, Italy

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Stadio Tupparello

Acireale, Italy