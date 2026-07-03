La Liga Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

La Liga Team List

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Barcelona

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Real Madrid

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Villarreal

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Atletico Madrid

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Real Betis

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Getafe

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Celta Vigo

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Valencia

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Athletic Club

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Rayo Vallecano

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Espanyol

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Sevilla

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Real Sociedad

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Alaves

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Levante

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Mallorca

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Elche

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Osasuna

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Girona

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Oviedo

La Liga Stadiums

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Estadio Nuevo Carlos Tartiere

Oviedo, Spain

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Estadio de la Cerámica

Villarreal, Spain

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Estadio de Mendizorroza

Vitoria-Gasteiz, Spain

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Estadi Olímpic Lluís Companys

Barcelona, Spain

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Estadi Johan Cruyff

Sant Joan Despí, Spain

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Estadio Manuel Martínez Valero

Elche, Spain

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Estadio de Mestalla

Valencia, Spain

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Estadi Municipal de Montilivi

Girona, Spain

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Estadio de Vallecas

Madrid, Spain

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Estadio Coliseum

Getafe, Spain

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Estadio Ciudad de Valencia

Valencia, Spain

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Estadio Santiago Bernabéu

Madrid, England

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RCDE Stadium

Cornella de Llobregat, Spain

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Reale Arena

Donostia-San Sebastián, Spain

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Estadio Abanca-Balaídos

Vigo, Spain

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Estadio Ramón Sánchez Pizjuán

Sevilla, Spain

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Estadio La Cartuja de Sevilla

Sevilla, Spain

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Estadi Mallorca Son Moix

Palma de Mallorca, Spain