Primera División RFEF - Group 1 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Primera División RFEF - Group 1 Team List
Tenerife
Celta de Vigo II
Zamora
Ponferradina
Real Madrid II
Pontevedra
Barakaldo
Unionistas de Salamanca
Athletic Club II
Mérida AD
Arenas Getxo
Lugo
Racing Ferrol
CF Talavera
Cacereño
Real Avilés
Guadalajara
Osasuna II
Ourense CF
Arenteiro
Primera División RFEF - Group 1 Stadiums
Estadio Municipal de Gobela
Getxo, Spain
Estadio Alfredo Di Stéfano
Madrid, Spain
Estadio El Toralín
Ponferrada, Spain
Estadio O Couto
Ourense, Spain
Estadio Pedro Escartín
Guadalajara, Spain
Estadio Municipal de Pasarón
Pontevedra, Spain
Instalaciones Deportivas de Tajonar
Tajonar, Spain
Estadio El Prado
Talavera de la Reina, Spain
Estadio Romano
Mérida, Spain
Estadio Anxo Carro
Lugo, Spain
Campo de Futbol Reina Sofía
Salamanca, Spain
Estadio de Espiñedo
O Carballiño, Spain
Estadio Príncipe Felipe
Cáceres, Spain
Campo de Fútbol Municipal de Barreiro
Vigo, Spain
Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz
Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), Spain
Estadio Ruta de la Plata
Zamora, Spain
Estadio Nuevo Lasesarre
Barakaldo, Spain
Estadio Román Suárez Puerta
Avilés, Spain
Instalaciones de Lezama Campo 2
Lezama, Spain
Estadio Municipal de A Malata
Ferrol, Spain