Tomorrow Primera División RFEF - Group 1 Football Matches

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Matches not found

TomorrowYesterday

Primera División RFEF - Group 1 Team List

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Tenerife

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Celta de Vigo II

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Zamora

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Ponferradina

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Real Madrid II

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Pontevedra

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Barakaldo

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Unionistas de Salamanca

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Athletic Club II

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Mérida AD

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Arenas Getxo

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Lugo

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Racing Ferrol

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CF Talavera

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Cacereño

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Real Avilés

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Guadalajara

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Osasuna II

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Ourense CF

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Arenteiro

Primera División RFEF - Group 1 Stadiums

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Estadio Municipal de Gobela

Getxo, Spain

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Estadio Alfredo Di Stéfano

Madrid, Spain

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Estadio El Toralín

Ponferrada, Spain

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Estadio O Couto

Ourense, Spain

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Estadio Pedro Escartín

Guadalajara, Spain

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Estadio Municipal de Pasarón

Pontevedra, Spain

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Instalaciones Deportivas de Tajonar

Tajonar, Spain

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Estadio El Prado

Talavera de la Reina, Spain

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Estadio Romano

Mérida, Spain

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Estadio Anxo Carro

Lugo, Spain

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Campo de Futbol Reina Sofía

Salamanca, Spain

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Estadio de Espiñedo

O Carballiño, Spain

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Estadio Príncipe Felipe

Cáceres, Spain

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Campo de Fútbol Municipal de Barreiro

Vigo, Spain

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Estadio Heliodoro Rodríguez Lopéz

Santa Cruz de Tenerife (Tenerife), Spain

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Estadio Ruta de la Plata

Zamora, Spain

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Estadio Nuevo Lasesarre

Barakaldo, Spain

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Estadio Román Suárez Puerta

Avilés, Spain

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Instalaciones de Lezama Campo 2

Lezama, Spain

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Estadio Municipal de A Malata

Ferrol, Spain