Segunda División RFEF - Group 3 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Sep 06, 2025

03:00 PM

Poblense vs Espanyol II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 06, 2025

04:00 PM

Andratx vs Sant Andreu

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 06, 2025

04:30 PM

Barbastro vs Olot

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 06, 2025

06:00 PM

Atlético Baleares vs Castellón II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 07, 2025

10:00 AM

Ibiza Islas Pitiusas vs Terrassa

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 07, 2025

10:00 AM

Barcelona B vs Porreres

Segunda División RFEF - Group 3

Mini Estadi FCB

Sep 07, 2025

04:00 PM

Lleida Esportiu vs Torrent

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 07, 2025

04:45 PM

Reddis vs Girona II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 07, 2025

05:00 PM

Alcoyano vs Valencia II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 14, 2025

04:00 PM

Andratx vs Barcelona B

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 14, 2025

04:00 PM

Espanyol II vs Barbastro

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 14, 2025

04:00 PM

Girona II vs Poblense

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 14, 2025

04:00 PM

Olot vs Ibiza Islas Pitiusas

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 14, 2025

04:00 PM

Porreres vs Lleida Esportiu

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 14, 2025

04:00 PM

Sant Andreu vs Alcoyano

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 14, 2025

04:00 PM

Terrassa vs Torrent

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 14, 2025

04:00 PM

Valencia II vs Atlético Baleares

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 14, 2025

04:00 PM

Castellón II vs Reddis

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 21, 2025

04:00 PM

Alcoyano vs Andratx

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 21, 2025

04:00 PM

Atlético Baleares vs Sant Andreu

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 21, 2025

04:00 PM

Barbastro vs Valencia II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 21, 2025

04:00 PM

Lleida Esportiu vs Terrassa

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 21, 2025

04:00 PM

Poblense vs Olot

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 21, 2025

04:00 PM

Ibiza Islas Pitiusas vs Porreres

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 21, 2025

04:00 PM

Torrent vs Girona II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 21, 2025

04:00 PM

Barcelona B vs Castellón II

Segunda División RFEF - Group 3

Mini Estadi FCB

Sep 21, 2025

04:00 PM

Reddis vs Espanyol II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 28, 2025

04:00 PM

Andratx vs Poblense

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 28, 2025

04:00 PM

Barbastro vs Atlético Baleares

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 28, 2025

04:00 PM

Castellón II vs Alcoyano

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 28, 2025

04:00 PM

Espanyol II vs Ibiza Islas Pitiusas

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 28, 2025

04:00 PM

Girona II vs Terrassa

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 28, 2025

04:00 PM

Olot vs Lleida Esportiu

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 28, 2025

04:00 PM

Porreres vs Torrent

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 28, 2025

04:00 PM

Sant Andreu vs Barcelona B

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Sep 28, 2025

04:00 PM

Valencia II vs Reddis

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 05, 2025

10:00 AM

Valencia II vs Castellón II

Segunda División RFEF - Group 3

Estadio Antonio Puchades, Paterna

Oct 05, 2025

04:00 PM

Alcoyano vs Barbastro

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 05, 2025

04:00 PM

Atlético Baleares vs Ibiza Islas Pitiusas

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 05, 2025

04:00 PM

Lleida Esportiu vs Girona II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 05, 2025

04:00 PM

Poblense vs Sant Andreu

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 05, 2025

04:00 PM

Terrassa vs Porreres

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 05, 2025

04:00 PM

Torrent vs Espanyol II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 05, 2025

04:00 PM

Valencia II vs Castellón II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 05, 2025

04:00 PM

Barcelona B vs Olot

Segunda División RFEF - Group 3

Mini Estadi FCB

Oct 05, 2025

04:00 PM

Reddis vs Andratx

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 12, 2025

03:00 PM

Sant Andreu vs Valencia II

Segunda División RFEF - Group 3

Camp Municipal Narcís Sala, Barcelona

Oct 12, 2025

04:00 PM

Alcoyano vs Poblense

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 12, 2025

04:00 PM

Andratx vs Atlético Baleares

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 12, 2025

04:00 PM

Barbastro vs Torrent

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 12, 2025

04:00 PM

Castellón II vs Ibiza Islas Pitiusas

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 12, 2025

04:00 PM

Espanyol II vs Lleida Esportiu

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 12, 2025

04:00 PM

Girona II vs Porreres

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 12, 2025

04:00 PM

Olot vs Terrassa

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 12, 2025

04:00 PM

Sant Andreu vs Valencia II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 12, 2025

04:00 PM

Barcelona B vs Reddis

Segunda División RFEF - Group 3

Mini Estadi FCB

Oct 19, 2025

03:00 PM

Ibiza Islas Pitiusas vs Valencia II

Segunda División RFEF - Group 3

Estadio Can Misses – Power Electronic, Eivissa (Ibiza)

Oct 19, 2025

04:00 PM

Atlético Baleares vs Alcoyano

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 19, 2025

04:00 PM

Girona II vs Andratx

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 19, 2025

04:00 PM

Lleida Esportiu vs Barcelona B

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 19, 2025

04:00 PM

Poblense vs Castellón II

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 19, 2025

04:00 PM

Porreres vs Barbastro

Segunda División RFEF - Group 3

No info

Oct 19, 2025

04:00 PM

Ibiza Islas Pitiusas vs Valencia II

Segunda División RFEF - Group 3