Segunda División RFEF - Group 3 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Sep 06, 2025
03:00 PM
Poblense vs Espanyol II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 06, 2025
04:00 PM
Andratx vs Sant Andreu
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 06, 2025
04:30 PM
Barbastro vs Olot
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 06, 2025
06:00 PM
Atlético Baleares vs Castellón II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 07, 2025
10:00 AM
Ibiza Islas Pitiusas vs Terrassa
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 07, 2025
10:00 AM
Barcelona B vs Porreres
Segunda División RFEF - Group 3
Mini Estadi FCB
Sep 07, 2025
04:00 PM
Lleida Esportiu vs Torrent
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 07, 2025
04:45 PM
Reddis vs Girona II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 07, 2025
05:00 PM
Alcoyano vs Valencia II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 14, 2025
04:00 PM
Andratx vs Barcelona B
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 14, 2025
04:00 PM
Espanyol II vs Barbastro
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 14, 2025
04:00 PM
Girona II vs Poblense
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 14, 2025
04:00 PM
Olot vs Ibiza Islas Pitiusas
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 14, 2025
04:00 PM
Porreres vs Lleida Esportiu
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 14, 2025
04:00 PM
Sant Andreu vs Alcoyano
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 14, 2025
04:00 PM
Terrassa vs Torrent
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 14, 2025
04:00 PM
Valencia II vs Atlético Baleares
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 14, 2025
04:00 PM
Castellón II vs Reddis
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 21, 2025
04:00 PM
Alcoyano vs Andratx
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 21, 2025
04:00 PM
Atlético Baleares vs Sant Andreu
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 21, 2025
04:00 PM
Barbastro vs Valencia II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 21, 2025
04:00 PM
Lleida Esportiu vs Terrassa
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 21, 2025
04:00 PM
Poblense vs Olot
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 21, 2025
04:00 PM
Ibiza Islas Pitiusas vs Porreres
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 21, 2025
04:00 PM
Torrent vs Girona II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 21, 2025
04:00 PM
Barcelona B vs Castellón II
Segunda División RFEF - Group 3
Mini Estadi FCB
Sep 21, 2025
04:00 PM
Reddis vs Espanyol II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 28, 2025
04:00 PM
Andratx vs Poblense
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 28, 2025
04:00 PM
Barbastro vs Atlético Baleares
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 28, 2025
04:00 PM
Castellón II vs Alcoyano
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 28, 2025
04:00 PM
Espanyol II vs Ibiza Islas Pitiusas
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 28, 2025
04:00 PM
Girona II vs Terrassa
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 28, 2025
04:00 PM
Olot vs Lleida Esportiu
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 28, 2025
04:00 PM
Porreres vs Torrent
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 28, 2025
04:00 PM
Sant Andreu vs Barcelona B
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Sep 28, 2025
04:00 PM
Valencia II vs Reddis
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 05, 2025
10:00 AM
Valencia II vs Castellón II
Segunda División RFEF - Group 3
Estadio Antonio Puchades, Paterna
Oct 05, 2025
04:00 PM
Alcoyano vs Barbastro
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 05, 2025
04:00 PM
Atlético Baleares vs Ibiza Islas Pitiusas
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 05, 2025
04:00 PM
Lleida Esportiu vs Girona II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 05, 2025
04:00 PM
Poblense vs Sant Andreu
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 05, 2025
04:00 PM
Terrassa vs Porreres
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 05, 2025
04:00 PM
Torrent vs Espanyol II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 05, 2025
04:00 PM
Valencia II vs Castellón II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 05, 2025
04:00 PM
Barcelona B vs Olot
Segunda División RFEF - Group 3
Mini Estadi FCB
Oct 05, 2025
04:00 PM
Reddis vs Andratx
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 12, 2025
03:00 PM
Sant Andreu vs Valencia II
Segunda División RFEF - Group 3
Camp Municipal Narcís Sala, Barcelona
Oct 12, 2025
04:00 PM
Alcoyano vs Poblense
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 12, 2025
04:00 PM
Andratx vs Atlético Baleares
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 12, 2025
04:00 PM
Barbastro vs Torrent
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 12, 2025
04:00 PM
Castellón II vs Ibiza Islas Pitiusas
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 12, 2025
04:00 PM
Espanyol II vs Lleida Esportiu
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 12, 2025
04:00 PM
Girona II vs Porreres
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 12, 2025
04:00 PM
Olot vs Terrassa
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 12, 2025
04:00 PM
Sant Andreu vs Valencia II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 12, 2025
04:00 PM
Barcelona B vs Reddis
Segunda División RFEF - Group 3
Mini Estadi FCB
Oct 19, 2025
03:00 PM
Ibiza Islas Pitiusas vs Valencia II
Segunda División RFEF - Group 3
Estadio Can Misses – Power Electronic, Eivissa (Ibiza)
Oct 19, 2025
04:00 PM
Atlético Baleares vs Alcoyano
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 19, 2025
04:00 PM
Girona II vs Andratx
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 19, 2025
04:00 PM
Lleida Esportiu vs Barcelona B
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 19, 2025
04:00 PM
Poblense vs Castellón II
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 19, 2025
04:00 PM
Porreres vs Barbastro
Segunda División RFEF - Group 3
No info
Oct 19, 2025
04:00 PM
Ibiza Islas Pitiusas vs Valencia II
Segunda División RFEF - Group 3