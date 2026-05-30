Segunda División RFEF - Play-offs Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
05:00 PM
SS Reyes vs UD Logroñés
Segunda División RFEF - Play-offs
No info
May 31, 2026
10:00 AM
Poblense vs Águilas
Segunda División RFEF - Play-offs
No info
May 31, 2026
10:00 AM
Real Oviedo II vs CD Coria
Segunda División RFEF - Play-offs
No info
May 31, 2026
05:00 PM
Atlético Baleares vs Real Jaén
Segunda División RFEF - Play-offs
Estadio Balear, Palma
May 31, 2026
05:00 PM
Conquense vs UD Ourense
Segunda División RFEF - Play-offs
No info
Segunda División RFEF - Play-offs Team List
UD Logroñés
Águilas
CD Coria
Poblense
UD Ourense
Real Jaén
Real Oviedo II
SD Logroñés
Atlético Baleares
Estepona
SS Reyes
Deportivo Alavés II
Conquense
Xerez
Alcoyano
Coruxo
Deportiva Minera
Real Madrid III
Reddis
Castellón II
Getafe II
Numancia
Tudelano
Utebo
Segunda División RFEF - Play-offs Stadiums
Estadio Nuevo Carlos Tartiere
Oviedo, Spain
Estadio La Isla
Coria, Spain