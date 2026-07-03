Tercera División RFEF - Group 14 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Tercera División RFEF - Group 14 Team List

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Badajoz

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Don Benito

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Moralo

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Azuaga

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Jaraíz

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Villafranca

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Villanovense

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Montijo

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Llerenense

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Cabeza Buey

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Santa Amalia

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Jerez

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Puebla Calzada

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Atlético Pueblonuevo

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Diocesano

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Gévora

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Montehermoso

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Calamonte

Tercera División RFEF - Group 14 Stadiums

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Campo de Fútbol CP Montehermoso

Montehermoso, Spain

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Estadio Vicente Sanz

Don Benito, Spain

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Estadio Municipal de Santa Amalia

Santa Amalia, Spain

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Estadio Manuel Calzado Galván

Jerez de los Caballeros, Spain

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Estadio Municipal Nuevo Vivero

Badajoz, Spain

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Estadio Municipal Villanovense

Villanueva de la Serena, Spain

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Estadio Municipal de Navalmoral de la Mata

Navalmoral de la Mata, Spain

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Estadio Antonio Amaya

Pueblonuevo del Guadiana, Spain

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Estadio Municipal Emilio Macarro Rodriguez

Montijo, Spain

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Estadio Municipal de Villafranca de los Barros

Villafranca de los Barros, Spain

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Campo Fútbol Puebla de la Calzada

Puebla de la Calzada, Spain

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Estadio Fernando Robina

Llerena, Spain

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Campo de fútbol de Jaraíz de la Vera

Jaraíz de la Vera, Spain

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Estadio CD Azuaga

Azuaga, Spain

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Campo De Fútbol Gévora

Gévora, Spain

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Estadio Manuel Sánchez Delgado

Cáceres, Spain

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Municipal Calamonteño

Calamonte, Spain