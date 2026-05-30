Tercera División RFEF - Group 17 Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
May 30, 2026
06:30 PM
Atlético Monzón vs Cuarte
Tercera División RFEF - Group 17
No info
Tercera División RFEF - Group 17 Team List
Atlético Monzón
Calamocha
Cuarte
Épila
Huesca II
Binéfar
Caspe
Almudévar
La Almunia
CDJ Tamarite
Andorra CF
Belchite 97
Illueca
Robres
Utrillas
UD Casetas
Cariñena
Zuera
Tercera División RFEF - Group 17 Stadiums
Estadio Los Rosales
Caspe, Spain
Estadio San Blas
Robres, Spain
Estadio La Vega
Utrillas, Spain
Estadio Virgen de la Corona
Almudévar, Spain
Campo de Futbol La Platera
Zaragoza, Spain
Estadio Isidro Calderón
Monzón, Spain
Campo De Fútbol Jumaya Calamocha
Calamocha, Spain
Estadio El Alcoraz
Huesca, Spain
Estadio Papa Luna
Illueca, Spain
Estadio La Huerta
Épila, Spain
Estadio de Los Olmos
Binéfar, Spain
Campo de Fútbol Municipal Tenerías
La Almunia de Doña Godina, Spain
Campo de Futbol Municipal de Belchite
Belchite, Spain