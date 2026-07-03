Tercera División RFEF - Group 6 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Tercera División RFEF - Group 6 Team List

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Saguntino

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Villarreal III

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Castellonense

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Levante II

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La Nucía

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Buñol

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Vall de Uxó

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Ontinyent 1931

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Soneja

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Torrellano

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Roda

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Hércules II

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Jove Español

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Atzeneta

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Alzira

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Crevillente

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Utiel

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RC Catarroja

Tercera División RFEF - Group 6 Stadiums

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Estadio Municipal El Clariano

Ontinyent, Spain

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Camp Poliesportiu Municipal Antonio Escuriet

Castelló, Spain

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Estadio Camilo Cano

La Nucía, France

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Estadio Muncipal La Celadilla

Utiel, Spain

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Camp El Arco

Soneja, Spain

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Estadio Luis Suñer Picó

Alzira, Spain

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Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig

San Vicente del Raspeig, Spain

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Ciudad Deportiva del Villarreal

Villarreal, Spain

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Polideportivo Isabel Fernández

Torrellano, Spain

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Campo De Futbol El Regit

Atzeneta d&apos;Albaida, Spain