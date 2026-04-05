3. Lig - Group 4 Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Apr 05, 2026

01:00 PM

Zafer Stadı, Afyonkarahisar

Apr 18, 2026

01:00 PM

Uşak 1 Eylül Stadı, Uşak

3. Lig - Group 4 Team List

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Kütahyaspor

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Eskişehirspor

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Karsiyaka

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Ayvalikgucu

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Balıkesirspor

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Denizli İYG

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Uşak Spor

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Alanya 1221 FK

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Tire 2021 FK

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Söke 1970

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Anadolu Üniversitesi

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Altay

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Bornova 1877

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Afjet Afyonspor

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İzmir Çoruhlu FK

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Nazilli Spor

3. Lig - Group 4 Stadiums

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Denizli Atatürk Stadyumu

Denizli, Turkey

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Balıkesir Atatürk Stadyumu

Balıkesir, Turkey

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Milli Egemenlik Stadyumu

Alanya, Turkey

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Alsancak Mustafa Denizli Stadı

İzmir, Turkey

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Yeni Eskişehir Stadyumu

Eskişehir, Turkey

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Gazi Mustafa Kemal Atatürk Stadı

Tire, Turkey

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Uşak 1 Eylül Stadı

Uşak, Turkey

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Didim Atatürk Stadı

Didim, Turkey

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Hüsnü Uğural Stadyumu

Ayvalık, Turkey

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Nazıllı İlçe Stadyumu

Nazilli, Turkey

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Kütahya Dumlupınar Stadyumu

Kütahya, Turkey

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Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu

İzmir, Turkey

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Zafer Stadı

Afyonkarahisar, Turkey