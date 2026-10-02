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Knights vs Titans
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H2h
H2h Knights vs Titans First class First Class Series South Africa 27.12.2026
Dec 27, 2026
First class
KNI
08:00 AM
TIT
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Knights vs Titans
Oct 02, 2026
T20, T20 South Africa Cup
Knights
143
Titans
267