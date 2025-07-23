County Championship
Surrey vs Nottinghamshire
County Championship
SUR
NOT
Warwickshire vs Sussex
County Championship
WAR
SUS
Leicestershire vs Glamorgan
County Championship
LEI
GLA
Somerset vs Essex
County Championship
SOM
ESS
Hampshire vs Yorkshire
County Championship
HAM
YOR
Middlesex vs Kent
County Championship
MID
KEN
Derbyshire vs Durham
County Championship
DER
DUR
Lancashire vs Northamptonshire
County Championship
LAN
NOR
Gloucestershire vs Worcestershire
County Championship
GLO
WOR
Warwickshire vs Nottinghamshire
County Championship
WAR
NOT
Essex vs Surrey
County Championship
ESS
SUR
Yorkshire vs Leicestershire
County Championship
YOR
LEI
Glamorgan vs Hampshire
County Championship
GLA
HAM
Sussex vs Somerset
County Championship
SUS
SOM
Derbyshire vs Middlesex
County Championship
DER
MID
Durham vs Gloucestershire
County Championship
DUR
GLO
Worcestershire vs Lancashire
County Championship
WOR
LAN
Northamptonshire vs Kent
County Championship
NOR
KEN
Essex vs Sussex
County Championship
ESS
SUS
Surrey vs Yorkshire
County Championship
SUR
YOR
Nottinghamshire vs Leicestershire
County Championship
NOT
LEI
Somerset vs Glamorgan
County Championship
SOM
GLA
Hampshire vs Warwickshire
County Championship
HAM
WAR
Gloucestershire vs Derbyshire
County Championship
GLO
DER
Kent vs Worcestershire
County Championship
KEN
WOR
Northamptonshire vs Durham
County Championship
NOR
DUR
Middlesex vs Lancashire
County Championship
MID
LAN
Nottinghamshire vs Hampshire
County Championship
NOT
HAM
Yorkshire vs Essex
County Championship
YOR
ESS
Glamorgan vs Warwickshire
County Championship
GLA
WAR
Sussex vs Surrey
County Championship
SUS
SUR
Leicestershire vs Somerset
County Championship
LEI
SOM
Derbyshire vs Kent
County Championship
DER
KEN
Worcestershire vs Northamptonshire
County Championship
WOR
NOR
Durham vs Middlesex
County Championship
DUR
MID
Lancashire vs Gloucestershire
County Championship
LAN
GLO
Essex vs Warwickshire
County Championship
ESS
WAR
Leicestershire vs Hampshire
County Championship
LEI
HAM
Yorkshire vs Somerset
County Championship
YOR
SOM
Surrey vs Glamorgan
County Championship
SUR
GLA
Sussex vs Nottinghamshire
County Championship
SUS
NOT
Durham vs Worcestershire
County Championship
DUR
WOR
Northamptonshire vs Derbyshire
County Championship
NOR
DER
Gloucestershire vs Middlesex
County Championship
GLO
MID
Kent vs Lancashire
County Championship
KEN
LAN
Warwickshire vs Leicestershire
County Championship
WAR
LEI
Nottinghamshire vs Yorkshire
County Championship
NOT
YOR
Hampshire vs Sussex
County Championship
HAM
SUS
Glamorgan vs Essex
County Championship
GLA
ESS
Somerset vs Surrey
County Championship
SOM
SUR
Kent vs Gloucestershire
County Championship
KEN
GLO
Middlesex vs Northamptonshire
County Championship
MID
NOR
Worcestershire vs Derbyshire
County Championship
WOR
DER