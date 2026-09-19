H2h Victoria vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 02.12.2026

First class

VIC
VIC
BUL
BUL
Victoria vs Queensland Bulls

List a, One-Day Cup

BULQueensland Bulls

335

VICVictoria

339

First class, Sheffield Shield

VICVictoria

BULQueensland Bulls

List a, One-Day Cup

VICVictoria

216

BULQueensland Bulls

215
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