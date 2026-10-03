Squads Victoria vs Queensland Bulls First class Sheffield Shield 02.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Blackford Liam
wicket keeper
Bartlett Xavier
bowler
Boland Scott
bowler
Bazley James
all rounder
Brasher Dylan
batsman
Bryant Max
batsman
Chandrasinghe Ashley
batsman
Burdon Hugo
all rounder
Crone Xavier
bowler
Burns Joe
batsman
Dean Travis
batsman
Clayton Jack
batsman
Elliott Sam
bowler
Edwards Blake
bowler
Fotia Matthew
bowler
Jain Aryan
batsman
Handscomb Peter
wicket keeper
Khawaja Usman
batsman
Harper Sam
wicket keeper
Labuschagne Marnus
batsman
Harris Marcus
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Holland Jon
bowler
Neser Michael
all rounder
Kellaway Campbell
batsman
Peirson Jimmy
wicket keeper
Maxwell Glenn
all rounder
Renshaw Matthew
batsman
McClure Cameron
bowler
Sandhu Gurinder
bowler
Merlo Jonathan
all rounder
Sinfield Jack
all rounder
Murphy Todd
bowler
Steketee Mark
bowler
O'Donnell Tom
bowler
Street Bryce
batsman
O'Neill Fergus
all rounder
Sully Connor
bowler
Perry Mitch
bowler
Swepson Mitch
bowler
Pucovski Will
batsman
Weibgen Hugh
all rounder
Rogers Thomas
bowler
Whitney Tom
bowler
Short Matt
all rounder
Wildermuth Jack
all rounder
Sutherland Will
all rounder
Warren Doug
bowler
Match has not started yet