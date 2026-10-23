H2h Victoria vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 08.02.2027

First class

VIC
VIC
TIG
TIG
Victoria vs Tasmania Tigers

List a, One-Day Cup

TIGTasmania Tigers

VICVictoria

(6 ov.) 41/0

First class, Sheffield Shield

TIGTasmania Tigers

VICVictoria

First class, Sheffield Shield

TIGTasmania Tigers

VICVictoria

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