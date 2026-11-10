Squads Victoria vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 08.02.2027
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Blackford Liam
wicket keeper
Bell Gabe
bowler
Boland Scott
bowler
Bird Jackson
bowler
Brasher Dylan
batsman
Carlisle Iain
bowler
Chandrasinghe Ashley
batsman
Davis Nicholas
batsman
Crone Xavier
bowler
Dooley Patrick
bowler
Dean Travis
batsman
Doran Jake
wicket keeper
Elliott Sam
bowler
Ellis Nathan
bowler
Fotia Matthew
bowler
Freeman Jarrod
all rounder
Handscomb Peter
wicket keeper
Hope Bradley
all rounder
Harper Sam
wicket keeper
Jewell Caleb Paul
batsman
Harris Marcus
batsman
McDermott Ben
wicket keeper
Holland Jon
bowler
Meredith Riley
bowler
Kellaway Campbell
batsman
Neil-Smith Lawrence
all rounder
Maxwell Glenn
all rounder
Owen Mitchell J
all rounder
McClure Cameron
bowler
Paine Tim
wicket keeper
Merlo Jonathan
all rounder
Radhakrishnan Nivethan
all rounder
Murphy Todd
bowler
Rainbird Sam
bowler
O'Donnell Tom
bowler
Siddle Peter
bowler
O'Neill Fergus
all rounder
Silk Jordan
batsman
Perry Mitch
bowler
Stanlake Billy
bowler
Pucovski Will
batsman
Wade Matthew
wicket keeper
Rogers Thomas
bowler
Wakim Charlie
batsman
Short Matt
all rounder
Ward Tim
batsman
Sutherland Will
all rounder
Weatherald Jake
batsman
Warren Doug
bowler
Webster Beau
all rounder
Match has not started yet