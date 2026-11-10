Squads Victoria vs Tasmania Tigers First class Sheffield Shield 08.02.2027

First class

VIC
VIC
TIG
TIG

Playing

VIC
VIC
TIG
TIG
First TeamSecond Team
Blackford Liam

wicket keeper

Bell Gabe

bowler

Doran Jake

wicket keeper

Freeman Jarrod

all rounder

Handscomb Peter

wicket keeper

Hope Bradley

all rounder

Harper Sam

wicket keeper

McDermott Ben

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Owen Mitchell J

all rounder

Paine Tim

wicket keeper

Merlo Jonathan

all rounder

O'Neill Fergus

all rounder

Wade Matthew

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Ward Tim

batsman

Sutherland Will

all rounder

Webster Beau

all rounder

Bench

VIC
VIC
TIG
TIG

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet