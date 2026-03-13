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Eagles vs Tuskers
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H2h
H2h Eagles vs Tuskers List a Pro50 Championship 30.10.2026
Oct 30, 2026
List a
EAG
07:30 AM
TUS
Upcoming
Match Details
Squads
H2H
Eagles vs Tuskers
Mar 13, 2026
List a, Pro50 Championship
Tuskers
216
Eagles
187
Mar 08, 2026
First class, Logan Cup
Tuskers
Eagles
Nov 22, 2025
List a, Pro50 Championship
Eagles
161
Tuskers
158
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