H2h Eagles vs Tuskers List a Pro50 Championship 30.10.2026

List a

EAG
EAG
TUS
TUS
Eagles vs Tuskers

List a, Pro50 Championship

TUSTuskers

216

EAGEagles

187

First class, Logan Cup

TUSTuskers

EAGEagles

List a, Pro50 Championship

EAGEagles

161

TUSTuskers

158
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