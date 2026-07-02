Inter Provincial Cup
Northern Knights vs North-West Warriors
Inter Provincial Cup
NKN
227
NOR
239
North-West Warriors vs Leinster Lightning
Inter Provincial Cup
NOR
215
LEI
211
Inter Provincial Cup
NKN
227
NOR
239
Inter Provincial Cup
NOR
215
LEI
211
One-Day Cup, Women
HAM
265
WAR
194
One-Day Cup, Women
DUR
183
SUR
179
One-Day Cup, Women
LAT
272
ESS
119
One-Day Cup, Women
BLA
151
YOR
150
One-Day Cup, Women
DUR
193
YOR
194
One-Day Cup, Women
ESS
245
HAM
246
One-Day Cup, Women
LAT
239
BLA
211
One-Day Cup, Women
SOM
161
WAR
160
One-Day Cup, Women
WAR
314
LAT
294
One-Day Cup, Women
ESS
245
DUR
291
One-Day Cup, Women
SOM
264
HAM
303
One-Day Cup, Women
SUR
252
BLA
253
One-Day Cup, Women
DUR
292
SOM
172
One-Day Cup, Women
SUR
250
LAT
246
One-Day Cup, Women
YOR
238
WAR
239
One-Day Cup, Women
BLA
211
HAM
209
One-Day Cup, Women
LAT
226
WAR
230
One-Day Cup, Women
SOM
222
BLA
224
One-Day Cup, Women
YOR
196
HAM
205
One-Day Cup, Women
SUR
229
ESS
227
Regional List A Tournament
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
277
AMS
193
Regional List A Tournament
Ghazi Amanullah Khan
SPE
254
MIS
252
Regional List A Tournament
BAD
215
AMS
308
Regional List A Tournament
Ghazi Amanullah Khan
SPE
223
BOO
222
Regional List A Tournament
AMS
319
MIS
315
Regional List A Tournament
Khost
MIS
253
SPE
252
Regional List A Tournament
BAD
334
BOO
335
Regional List A Tournament
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
235
SPE
236
Regional List A Tournament
Khost City Ground, Khost
MIS
297
AMS
262
Regional List A Tournament
BAD
95
BOO
281
Regional List A Tournament
AMS
176
SPE
84
Regional List A Tournament
Khost City Ground, Khost
MIS
119
BOO
277
Regional List A Tournament
Ghazi Amanullah Khan International Cricket Stadium, Ghazi Amanullah Khan
SPE
201
BAD
277
Regional List A Tournament
Kandahar International Cricket Stadium, Kandahar
BOO
159
AMS
160
Regional List A Tournament
BAD
330
MIS
324
Dhaka Premier Division Cricket League
ABA
315
GUL
142
Dhaka Premier Division Cricket League
LEG
232
MOH
339
Dhaka Premier Division Cricket League
GAZ
154
DHA
153
Dhaka Premier Division Cricket League
AGR
327
CIT
326
Dhaka Premier Division Cricket League
BRO
86
PRI
369
Dhaka Premier Division Cricket League
RUP
159
BAS
158
Dhaka Premier Division Cricket League
ABA
283
BRO
117
Dhaka Premier Division Cricket League
MOH
145
RUP
345
Dhaka Premier Division Cricket League
GAZ
183
BAS