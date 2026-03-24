H2h Tuskers vs Mid West Rhinos List a Pro50 Championship 06.11.2026

List a

TUS
TUS
MWR
MWR
Tuskers vs Mid West Rhinos

List a, Pro50 Championship

TUSTuskers

268

MWRMid West Rhinos

252

First class, Logan Cup

TUSTuskers

MWRMid West Rhinos

First class, Logan Cup

TUSTuskers

MWRMid West Rhinos