Squads Tuskers vs Mid West Rhinos List a Pro50 Championship 06.11.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Akbar Hamid Ali
batsman
Adil Muhammad
all rounder
Bechani Tanatswa
all rounder
Burl Ryan
all rounder
Chari Brian
batsman
Campbell Johnathan
all rounder
Chigoma Allan
all rounder
Chingwara Tafara
bowler
Chimusoro Munashe
bowler
Chinouya Michael
bowler
Chiradza Alvin
batsman
Curran Ben
batsman
Dube Mgcini
bowler
Kaitano Takudzwanashe
batsman
Haukozi S
batsman
Madziva Neville
all rounder
James Brandon
batsman
Masocha Ronald
bowler
Jongwe Luke
bowler
Masvaure Prince
batsman
Madande Clive
wicket keeper
Matsiwe Bright
wicket keeper
Makoni Tanunurwa
batsman
Mavuta Brandon
all rounder
Maposa Tawanada
all rounder
Mayavo Nyasha
wicket keeper
Masuku Ernest
bowler
Mubaiwa Wallace
bowler
Mboyi Dalubhle
wicket keeper
Mugava Simon
bowler
Mpofu Chris
bowler
Mumba Carl
bowler
Mpofu Nkosana
batsman
Murwendo Davis
bowler
Mupariwa Taffy
wicket keeper
Musakanda Tarisai
batsman
Mupembe Adrian
wicket keeper
Musekiwa T
all rounder
Musekwa Sheunopa
no information yet
Naqvi Antum
all rounder
Naqvi Awad
batsman
Nyathi Remembrance
batsman
Ndlovu Ainsley
bowler
Rowe Patrick
wicket keeper
Nzvenga Dylan
no information yet
Qadri Hamidullah
bowler
Riaz Mamoon Ur
no information yet
Shara Arnold
all rounder
Shumba Milton
batsman
Tinotenda Tinashe Maphosa
all rounder
Tshuma Charlton
bowler
Williams Sean
all rounder
Match has not started yet