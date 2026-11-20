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Ias Invincibles vs Yalla Shabab Giants
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H2h
H2h Ias Invincibles vs Yalla Shabab Giants T20 Oman D20 League 26.11.2026
Nov 26, 2026
T20
IAS
03:00 PM
YAL
Upcoming
Match Details
H2H
Ias Invincibles vs Yalla Shabab Giants
Jan 10, 2026
T20, Oman D20 League
Ias Invincibles
109
Yalla Shabab Giants
113
Dec 23, 2025
T20, Oman D20 League
Ias Invincibles
145
Yalla Shabab Giants
134
Aug 26, 2025
T20, Oman D20 League
Ias Invincibles
Yalla Shabab Giants