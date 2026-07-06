T20 Blast
Lancashire vs Derbyshire
T20 Blast
Old Trafford
LAN
150
DER
150
Essex vs Middlesex
T20 Blast
County Ground
ESS
142
MID
143
Durham vs Nottinghamshire
T20 Blast
Riverside Ground
DUR
164
NOT
166
Glamorgan vs Worcestershire
T20 Blast
Sophia Gardens
GLA
146
WOR
161
Hampshire vs Kent
T20 Blast
The Rose Bowl
HAM
190
KEN
171
Northamptonshire vs Somerset
T20 Blast
County Ground
NOR
118
SOM
223
Warwickshire vs Gloucestershire
T20 Blast
Edgbaston
WAR
203
GLO
173
Yorkshire vs Leicestershire
T20 Blast
Headingley
YOR
207
LEI
166
Gloucestershire vs Surrey
T20 Blast
County Ground
GLO
191
SUR
134
Sussex vs Essex
T20 Blast
County Ground
SUS
104
ESS
204
Glamorgan vs Warwickshire
T20 Blast
Sophia Gardens
GLA
187
WAR
184
Nottinghamshire vs Lancashire
T20 Blast
Trent Bridge
NOT
181
LAN
180
Yorkshire vs Durham
T20 Blast
Headingley
YOR
208
DUR
205
Worcestershire vs Kent
T20 Blast
County Ground
WOR
142
KEN
59
Derbyshire vs Lancashire
T20 Blast
County Ground
DER
201
LAN
205
Essex vs Surrey
T20 Blast
County Ground
ESS
233
SUR
240
Gloucestershire vs Northamptonshire
T20 Blast
County Ground
GLO
184
NOR
187
Warwickshire vs Sussex
T20 Blast
County Ground
WAR
198
SUS
122