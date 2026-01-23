H2h Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals T20 SA20 13.02.2027

T20

SUN
SUN
PAA
PAA
Sunrisers Eastern Cape vs Paarl Royals

T20, SA20

SUNSunrisers Eastern Cape

117

PAAPaarl Royals

114

T20, SA20

SUNSunrisers Eastern Cape

149

PAAPaarl Royals

150

T20, SA20

PAAPaarl Royals

49

SUNSunrisers Eastern Cape

186