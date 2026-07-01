T20 Pondicherry Premier League
Ruby White Town Legends vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
RUB
YAN
Ossudu Accord Warriors vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
OSS
KAR
Ruby White Town Legends vs Villianur Mohit Kings
T20 Pondicherry Premier League
RUB
VIL
Mahe Megalo Strikers vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
MAH
YAN
Villianur Mohit Kings vs Karaikal Knights
T20 Pondicherry Premier League
VIL
KAR
Mahe Megalo Strikers vs Ossudu Accord Warriors
T20 Pondicherry Premier League
MAH
OSS
Ossudu Accord Warriors vs Ruby White Town Legends
T20 Pondicherry Premier League
OSS
RUB
Karaikal Knights vs Yanam Royals
T20 Pondicherry Premier League
KAR
YAN