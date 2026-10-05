Match details ACT Meteors vs Melbourne Stars T20 T20 Spring Challenge, Women 17.10.2026

T20

Canberra

ACT
ACT
MES
MES

Match Info

Match:T20 Spring Challenge, Women 2026
Date:Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, October 21, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, October 17, 2026 03:30 AM (GMT+0)
Venue:Manuka Oval, Canberra, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

ACT Meteors Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Melbourne Stars Squad

Playersno information yet
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumManuka Oval
CityCanberra
Capacity14000
EndsPool End
Hosts to

Match has not started yet