Match details ACT Meteors vs Melbourne Stars T20 T20 Spring Challenge, Women 17.10.2026
Match Info
|Match:
|T20 Spring Challenge, Women 2026
|Date:
|Sunday, October 11, 2026 - Wednesday, October 21, 2026
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, October 17, 2026 03:30 AM (GMT+0)
|Venue:
|Manuka Oval, Canberra, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
ACT Meteors Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Melbourne Stars Squad
|Players
|no information yet
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Manuka Oval
|City
|Canberra
|Capacity
|14000
|Ends
|Pool End
|Hosts to
Match has not started yet