H2h Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers T20i International League T20 12.12.2026

T20i

ABU
ABU
DES
DES
Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers

T20i, International League T20

ABUAbu Dhabi Knight Riders

181

DESDesert Vipers

180

T20i, International League T20

DESDesert Vipers

175

ABUAbu Dhabi Knight Riders

171