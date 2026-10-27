Squads Abu Dhabi Knight Riders vs Desert Vipers T20i International League T20 12.12.2026

T20i

ABU
ABU
DES
DES

Playing

ABU
ABU
DES
DES
First TeamSecond Team
Ali Abdul Manan

all rounder

Aravind Vritiya

wicket keeper

Bruce Tom

batsman

Hales Alex

batsman

Curran Sam

all rounder

Idrees Adnan

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Gous Andries

wicket keeper

Pepper Michael

wicket keeper

Pierre Khary

all rounder

Holden Max

batsman

Russell Andre

all rounder

Salt Phil

wicket keeper

Nawaz Hasan

no information yet

Pahal Sanjay

all rounder

Bench

ABU
ABU
DES
DES

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet