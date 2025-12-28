H2h Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants T20i International League T20 05.12.2026

T20i

ABU
ABU
GUL
GUL
Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants

T20i, International League T20

GULGulf Giants

147

ABUAbu Dhabi Knight Riders

179

T20i, International League T20

ABUAbu Dhabi Knight Riders

167

GULGulf Giants

165