Squads Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants T20i International League T20 05.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Abdul Manan
all rounder
Adair Mark
bowler
Asalanka Charith
batsman
Ahmad Ishtiaq
bowler
Chand Unmukt
batsman
Ali Khan Muhammad Ahsan
bowler
Chowdary Mayank
batsman
Ali Moeen
all rounder
Garton George
bowler
Bhavsar Meet
wicket keeper
Hales Alex
batsman
Clark Jordan
all rounder
Idrees Adnan
all rounder
Dawson Liam
all rounder
Livingstone Liam
all rounder
Dickson Sean
batsman
McMullen Brandon
all rounder
Erasmus Gerhard
batsman
Narine Sunil
all rounder
Gurbaz Rahmanullah
wicket keeper
Pepper Michael
wicket keeper
Khan Aayan
all rounder
Pierre Khary
all rounder
Khan Asif
batsman
Russell Andre
all rounder
Klaassen Fred
bowler
Rutherford Sherfane
batsman
Moores Tom
wicket keeper
Salt Phil
wicket keeper
Muzarabani Blessing
bowler
Schalkwyk Shadley Van
all rounder
Omarzai Azmatullah
all rounder
Sharafu Alishan
batsman
Razzaq Haider
all rounder
Match has not started yet