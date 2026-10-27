Squads Abu Dhabi Knight Riders vs Gulf Giants T20i International League T20 05.12.2026

T20i

ABU
ABU
GUL
GUL

Playing

ABU
ABU
GUL
GUL
First TeamSecond Team
Ali Abdul Manan

all rounder

Ali Moeen

all rounder

Bhavsar Meet

wicket keeper

Hales Alex

batsman

Clark Jordan

all rounder

Idrees Adnan

all rounder

Dawson Liam

all rounder

Livingstone Liam

all rounder

McMullen Brandon

all rounder

Narine Sunil

all rounder

Gurbaz Rahmanullah

wicket keeper

Pepper Michael

wicket keeper

Khan Aayan

all rounder

Pierre Khary

all rounder

Khan Asif

batsman

Russell Andre

all rounder

Moores Tom

wicket keeper

Salt Phil

wicket keeper

Razzaq Haider

all rounder

Bench

ABU
ABU
GUL
GUL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet