H2h Dubai Capitals vs Desert Vipers T20i International League T20 25.11.2026

T20i

DUB
DUB
DES
DES
Dubai Capitals vs Desert Vipers

T20i, International League T20

DESDesert Vipers

171

DUBDubai Capitals

166

T20i, International League T20

DUBDubai Capitals

150

DESDesert Vipers

151