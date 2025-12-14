H2h Mi Emirates vs Sharjah Warriors T20i International League T20 06.12.2026

T20i

EMI
EMI
SHA
SHA
Mi Emirates vs Sharjah Warriors

T20i, International League T20

EMIMi Emirates

168

SHASharjah Warriors

174

T20i, International League T20

SHASharjah Warriors

181

EMIMi Emirates

185