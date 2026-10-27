Squads Mi Emirates vs Sharjah Warriors T20i International League T20 06.12.2026

T20i

EMI
EMI
SHA
SHA

Playing

EMI
EMI
SHA
SHA
First TeamSecond Team
Ahmed Raees

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Burl Ryan

all rounder

Banton Tom

batsman

Fletcher Andre

wicket keeper

David Tim

batsman

Karthik Dinesh

wicket keeper

Gul Momand Arab

no information yet

Khan Usman

batsman

Mendis Kusal

wicket keeper

Mendis Kamindu

all rounder

Pretorius Dwaine

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Rew James

wicket keeper

Perera Kusal

wicket keeper

Salman Khan Abdul

no information yet

Shafeeq Mohamed

no information yet

Shepherd Romario

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Bench

EMI
EMI
SHA
SHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet