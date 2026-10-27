Squads Mi Emirates vs Sharjah Warriors T20i International League T20 06.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Abidin Zain-ul
batsman
Ahmed Raees
all rounder
Al Hasan Shakib
all rounder
Ahmed Taskin
bowler
Alleyne Kadeem
bowler
Akram Wasim
all rounder
Auguste Ackeem
batsman
Aslam Mohommed
all rounder
Bairstow Jonny
wicket keeper
Burl Ryan
all rounder
Banton Tom
batsman
Charles Johnson
batsman
Farooqi Fazalhaq
bowler
D'souza Ethan
batsman
Fletcher Andre
wicket keeper
David Tim
batsman
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Karthik Dinesh
wicket keeper
Gul Momand Arab
no information yet
Khan Muhammad Saghir
all rounder
Kenjige Nosthush
bowler
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Khan Usman
batsman
Mendis Kusal
wicket keeper
Khan Zahoor
bowler
Netravalkar Saurabh
bowler
Ngarava Richard
bowler
Mendis Kamindu
all rounder
Pretorius Dwaine
all rounder
Muhammad Waseem
batsman
Ranjane Shubham
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Raza Sikandar
all rounder
Patel Sunny
batsman
Rew James
wicket keeper
Perera Kusal
wicket keeper
Salman Khan Abdul
no information yet
Shafeeq Mohamed
no information yet
Seales Jayden
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Siddique Junaid
bowler
Singh Tajinder
all rounder
Singh Harmeet
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
Southee Tim
bowler
Woakes Chris
all rounder
Sowter Nathan
bowler
Match has not started yet