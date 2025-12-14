H2h Sharjah Warriors vs Mi Emirates T20i International League T20 11.12.2026

T20i

SHA
SHA
EMI
EMI
Sharjah Warriors vs Mi Emirates

T20i, International League T20

EMIMi Emirates

168

SHASharjah Warriors

174

T20i, International League T20

SHASharjah Warriors

181

EMIMi Emirates

185