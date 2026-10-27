Match details Sharjah Warriors vs Mi Emirates T20i International League T20 11.12.2026

T20i

SHA
SHA
EMI
EMI

Match Info

Match:International League T20 2026
Date:Saturday, November 21, 2026 - Sunday, December 20, 2026
Toss:no information yet
Time:Friday, December 11, 2026 02:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sharjah Warriors Squad

PlayersAhmed Raees, Ahmed Taskin, Akram Wasim, Aslam Mohommed, Burl Ryan, Charles Johnson, D'souza Ethan, David Tim, Karthik Dinesh, Khan Muhammad Saghir, Kohler-Cadmore Tom, Mendis Kusal, Netravalkar Saurabh, Ngarava Richard, Pretorius Dwaine, Ranjane Shubham, Raza Sikandar, Rew James, Salman Khan Abdul, Seales Jayden, Siddique Junaid, Singh Harmeet, Southee Tim, Sowter Nathan
Benchno information yet

Mi Emirates Squad

PlayersAbidin Zain-ul, Al Hasan Shakib, Alleyne Kadeem, Auguste Ackeem, Bairstow Jonny, Banton Tom, Farooqi Fazalhaq, Fletcher Andre, Ghazanfar Allah Mohammad, Gul Momand Arab, Kenjige Nosthush, Khan Usman, Khan Zahoor, Krishnamurthi Sanjay Prasad, Mendis Kamindu, Muhammad Waseem, Naveen-ul-Haq, Patel Sunny, Perera Kusal, Shafeeq Mohamed, Shepherd Romario, Singh Tajinder, Thompson Jordan, Woakes Chris
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet