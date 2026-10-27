Squads Sharjah Warriors vs Mi Emirates T20i International League T20 11.12.2026

T20i

SHA
SHA
EMI
EMI

Playing

SHA
SHA
EMI
EMI
First TeamSecond Team
Ahmed Raees

all rounder

Al Hasan Shakib

all rounder

Akram Wasim

all rounder

Aslam Mohommed

all rounder

Burl Ryan

all rounder

Bairstow Jonny

wicket keeper

Banton Tom

batsman

David Tim

batsman

Fletcher Andre

wicket keeper

Karthik Dinesh

wicket keeper

Gul Momand Arab

no information yet

Mendis Kusal

wicket keeper

Khan Usman

batsman

Pretorius Dwaine

all rounder

Mendis Kamindu

all rounder

Ranjane Shubham

all rounder

Raza Sikandar

all rounder

Rew James

wicket keeper

Salman Khan Abdul

no information yet

Perera Kusal

wicket keeper

Shafeeq Mohamed

no information yet

Shepherd Romario

all rounder

Singh Harmeet

all rounder

Singh Tajinder

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Bench

SHA
SHA
EMI
EMI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet