Squads Sharjah Warriors vs Mi Emirates T20i International League T20 11.12.2026
Playing
Match has not started yet
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Raees
all rounder
Abidin Zain-ul
batsman
Ahmed Taskin
bowler
Al Hasan Shakib
all rounder
Akram Wasim
all rounder
Alleyne Kadeem
bowler
Aslam Mohommed
all rounder
Auguste Ackeem
batsman
Burl Ryan
all rounder
Bairstow Jonny
wicket keeper
Charles Johnson
batsman
Banton Tom
batsman
D'souza Ethan
batsman
Farooqi Fazalhaq
bowler
David Tim
batsman
Fletcher Andre
wicket keeper
Karthik Dinesh
wicket keeper
Ghazanfar Allah Mohammad
bowler
Khan Muhammad Saghir
all rounder
Gul Momand Arab
no information yet
Kohler-Cadmore Tom
batsman
Kenjige Nosthush
bowler
Mendis Kusal
wicket keeper
Khan Usman
batsman
Netravalkar Saurabh
bowler
Khan Zahoor
bowler
Ngarava Richard
bowler
Pretorius Dwaine
all rounder
Mendis Kamindu
all rounder
Ranjane Shubham
all rounder
Muhammad Waseem
batsman
Raza Sikandar
all rounder
Naveen-ul-Haq
bowler
Rew James
wicket keeper
Patel Sunny
batsman
Salman Khan Abdul
no information yet
Perera Kusal
wicket keeper
Seales Jayden
bowler
Shafeeq Mohamed
no information yet
Siddique Junaid
bowler
Shepherd Romario
all rounder
Singh Harmeet
all rounder
Singh Tajinder
all rounder
Southee Tim
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Sowter Nathan
bowler
Woakes Chris
all rounder
Match has not started yet