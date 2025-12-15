H2h Sharjah Warriors vs Gulf Giants T20i International League T20 01.12.2026

T20i

SHA
SHA
GUL
GUL
Sharjah Warriors vs Gulf Giants

T20i, International League T20

SHASharjah Warriors

174

GULGulf Giants

163

T20i, International League T20

GULGulf Giants

158

SHASharjah Warriors

157