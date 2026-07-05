Akshay Homraj
wicket keeper
|Full name:
|Akshay Homraj
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|Odi
|List a
|Matches
|8
|13
|Innings
|0
|0
|Overs
|0
|0
|Balls
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|Runs
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|Avg
|0
|0
|SR
|0
|0
|Eco
|0
|0
|BB
|0
|0
|4w
|0
|0
|5w
|0
|0
|10w
|0
|0
Batting
|League
|Odi
|List a
|Matches
|8
|13
|Innings
|8
|11
|Not outs
|0
|0
|Runs
|159
|212
|Balls Faced
|223
|294
|Avg
|19.87
|19.27
|SR
|71.3
|72.1
|Fours
|9
|11
|Fifties
|0
|0
|Sixies
|4
|5
|Highest
|44
|44
|Hundreds
|0
|0