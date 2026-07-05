Akshay Homraj

Akshay Homraj

wicket keeper

Full name:Akshay Homraj

Teams

2023 Teams

New England Eagles

Career Averages

Bowling

LeagueOdiList a
Matches813
Innings00
Overs00
Balls--
Maidens00
Runs00
Wickets00
Avg00
SR00
Eco00
BB00
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueOdiList a
Matches813
Innings811
Not outs00
Runs159212
Balls Faced223294
Avg19.8719.27
SR71.372.1
Fours911
Fifties00
Sixies45
Highest4444
Hundreds00

Another Players

Ramdihal, Hemendra

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Parmar, Shrey

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Mazhar, Rizwan

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Pathan, Rayyan

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Ali, Azher

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Ganishan, Shaswath

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Darlington, Marvin

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Dua, Jaladh

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Gopi, Dinesh

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Ramsaran, Kristopher

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