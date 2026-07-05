New England Eagles

New England Eagles

Gender:Men

Players

2023 Players

Akshay Homraj

Amit Patil

Apurva Maheshram

Azher Ali

Burhan Saeed

Christopher Dion Barnwell

Dinesh Gopi

Gaurav Grover

Gehan Seahankaye

Hemendra Ramdihal

Jaladh Dua

Nikhil Nethaji Reddy

Rayyankhan Pathan

Canada

Rizwan Mazhar

Salman Bin Nazar

Canada

Samarth Tiwari

Shaswath Ganishan

Sriram Velmurugan

Sushant Modani

USA

Statistics

Minor League 2023

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Another teams

Bengaluru Blasters

Bengaluru Blasters

Baltimore Royals

Baltimore Royals

Silicon Valley Strikers

Silicon Valley Strikers

New Jersey Somerset Cavaliers

New Jersey Somerset Cavaliers

Dallas Xforia Giants

Dallas Xforia Giants

Orlando Galaxy

Orlando Galaxy

Mysore Warriors

Mysore Warriors

Gulbarga Mystics

Gulbarga Mystics

New Jersey Stallions

New Jersey Stallions

St Louis Americans

St Louis Americans