Christopher Roger Woakes

Christopher Roger Woakes

all rounder

Full name:Christopher Roger Woakes
Nationality:England
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium
Date of Birth (Age):March 2, 1989 (34)
Zodiac Sign:Pisces
Height:185 cm
Hometown:Birmingham, Warwickshire
Jersey Number:19
Batting Style:Right Hand Bat
Bowling Style:Right arm Fast Medium
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Durban Super Giants

Mi Emirates

Sylhet Strikers

Warwickshire

Wellington Firebirds

Welsh Fire

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4811429167196144
Innings9111029297189141
Overs1428.1901.190.34752.51445.5472.0
Balls------
Maidens3225111074924
Runs434148957201455578713885
Wickets14916327573241156
Avg29.1330.0326.6625.432.6524.9
SR57.5133.1720.1149.7635.9918.15
Eco3.035.437.953.065.448.23
BB11631164
4w410022121
5w5302230
10w100400

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches4811429167196144
Innings79801424913384
Not outs15237533943
Runs1754139314064222134941
Balls Faced3306155510002375692
Avg27.424.432032.7622.722.95
SR53.0589.58140089.85135.98
Fours2251039016077
Fifties6502562
Sixies719703233
Highest13795371529557
Hundreds1001000

Christopher Roger Woakes Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

UpcomingWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

GLO

GLO

One-Day Cup

The Hundred

Chris Woakes News

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If you are ready to find out all the latest information about cricketer Chris Woakes, then you are in luck as this is where you will learn all about the matches he has played in, what helps him win.

Watch, BPL | Chris Woakes’ stunning last-ball six helps Sylhet Titans seal chase and stay alive

Watch, BPL | Chris Woakes’ stunning last-ball six helps Sylhet Titans seal chase and stay alive

Chris Woakes turned unlikely hero for Sylhet Titans in their BPL 2025-26 Eliminator against Rangpur Riders in Mirpur on Tuesday. Needing six runs in the last ball, the England all-rounder smashed a maximum to power his side into the qualifier, giving way to emotional scenes at the venue.

Chris Woakes08:13 PM, 14 October, 2025

Chris Woakes Moved to Tears by England Players’ Farewell Message

Chris Woakes02:46 PM, 30 September, 2025

Is Chris Woakes Now in the Same League as Virat Kohli and Rohit Sharma?

Chris Woakes06:39 PM, 29 September, 2025

England all-rounder Chris Woakes announces retirement from international cricket

Chris Woakes05:55 PM, 25 September, 2025

‌Ashes 2025-26 | England’s managing director Rob Key explains Chris Woakes omission from Ashes squad

International career

Christopher Roger Woakes was born on 2 March 1989 in Birmingham. He plays cricket for England in all three formats. In domestic matches, he represents Warwickshire. He has also joined teams like Kolkata Knight Riders, Royal Challengers Bangalore, and Delhi Capitals in the Indian Premier League.

Woakes began his international career in 2011. That year, he appeared in both One Day Internationals and T20 Internationals. His first Test match came in 2013. Over time, he earned a place as a key all-rounder. He bats right-handed and bowls right-arm fast medium.

He was part of the squad that won the 2019 Cricket World Cup. In that tournament, he played an important role in the knockout stages, especially in the semi-final and final. In 2022, he became a T20 World Cup champion as well.

Woakes is known for accuracy and control. He often does well in English conditions, where swing bowling plays a big role. Besides bowling, he contributes with the bat in the lower order. His calm attitude and team-first approach helped him become a trusted player in the national team.

2009

  • On April 6, called up to the England Lions squad.
  • Made Lions debut vs West Indies; took 6 wickets for 43 runs in the first innings.

2011

  • January 12: T20I debut vs Australia in Adelaide; bowled first, took 1/34, and scored the winning runs.
  • January 23: ODI debut vs Australia in Sydney.
  • Took 6/45 in his second ODI match during the same tour.

2012

  • Returned to England’s ODI squad for the series against South Africa.

2013

  • Continued ODI matches against India and New Zealand.
  • August 21–25: Test debut vs Australia at The Oval in the final Ashes match; took 1/96 in the first innings.

2014

  • Played in the third Test of the summ