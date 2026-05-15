Squads Warwickshire vs Glamorgan First class County Championship 15.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Davies Alex
wicket keeper
Tribe Asa Mark
batsman
Yates Robert
batsman
Zain ul Hasan
bowler
Mousley Dan
batsman
Carlson Kiran
batsman
Hain Sam
batsman
Kellaway Benjamin Ian
all rounder
Webster Beau
all rounder
Ingram Colin
batsman
Barnard Ed
bowler
Dickson Sean
batsman
Malik Zen
no information yet
Cooke Chris
wicket keeper
Thompson Jordan
all rounder
van der Gugten Tim
bowler
Gilchrist Nathan
bowler
Crane Mason
bowler
Bamber Ethan
bowler
Norton Tom
no information yet
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Hadley Ryan
bowler
Bench