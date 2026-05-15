Squads Warwickshire vs Glamorgan First class County Championship 15.05.2026

First class

WAR
WAR
GLA
GLA

(96 ov.) 341/8

Playing

WAR
WAR
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Davies Alex

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Webster Beau

all rounder

Malik Zen

no information yet

Cooke Chris

wicket keeper

Thompson Jordan

all rounder

Norton Tom

no information yet

Bench

WAR
WAR
GLA
GLA
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Barker Keith

all rounder

Franco Romano

no information yet

Bethell Jacob

all rounder

Booth Michael

all rounder

Harris James

all rounder

Hope-Bell

no information yet

Hurle Henry Ellis

wicket keeper

Burgess Michael

wicket keeper

Leonard Ned

all rounder

Drakes Dominic

all rounder

Nicholls Callum Rhys

no information yet

Jamal Aamir

all rounder

Root Billy

batsman

Smale William

wicket keeper

Khan Amir

no information yet

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Young Will

batsman