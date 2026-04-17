Squads Warwickshire vs Essex First class County Championship 17.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Davies Alex
wicket keeper
Elgar Dean
batsman
Yates Robert
batsman
Walter Paul Ian
all rounder
Mousley Dan
batsman
Benkenstein Luc
batsman
Hain Sam
batsman
Allison Charles
batsman
Malik Zen
no information yet
Critchley Matt
all rounder
Barnard Ed
bowler
Pepper Michael
wicket keeper
Webster Beau
all rounder
Harmer Simon
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Snater Shane
bowler
Barker Keith
all rounder
Akhter Zaman
all rounder
Bamber Ethan
bowler
Cook Sam
bowler
Gilchrist Nathan
bowler
Porter Jamie
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Bennett Charlie Edward
no information yet
Ali Moeen
all rounder
Cox Jordan
wicket keeper
Ali Tazeem Chaudry
bowler
Das Robin
batsman
Bethell Jacob
all rounder
Fernandes Simon Maurice L
no information yet
Booth Michael
all rounder
Jones Mackenzie
all rounder
Brathwaite Kraigg
batsman
Killeen Mitchell Jack
all rounder
Briggs Danny
bowler
Mulder Wiaan
all rounder
Burgess Michael
wicket keeper
Thain Noah Robin Mostyn
all rounder
Drakes Dominic
all rounder
Westley Tom
all rounder
Fernando Vishwa
bowler
Garton George
bowler
Gleeson Richard
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
Jamal Aamir
all rounder
Johal Manraj A
bowler
Khan Amir
no information yet
Lalit Jani Vaansh
no information yet
Latham Tom
wicket keeper
Lintott Jacob
bowler
Maxwell Glenn
all rounder
Miles Craig
bowler
Rae Michael
bowler
Rocchiccioli Corey
bowler
Rushworth Chris
bowler
Shaikh Hamza
batsman
Shuker Harriet
batsman
Simmons Che Brendon
bowler
Smith Kai
wicket keeper
Sylvester Adam Ryan
bowler
Woakes Chris
all rounder
Wylie Theo Owen
batsman
Young Will
batsman