Squads Warwickshire vs Essex First class County Championship 17.04.2026

First class

WAR
WAR

(35 ov.) 113/7

ESS
ESS

Playing

WAR
WAR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Davies Alex

wicket keeper

Elgar Dean

batsman

Walter Paul Ian

all rounder

Hain Sam

batsman

Malik Zen

no information yet

Critchley Matt

all rounder

Pepper Michael

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Barker Keith

all rounder

Akhter Zaman

all rounder

Cook Sam

bowler

Bench

WAR
WAR
ESS
ESS
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Bennett Charlie Edward

no information yet

Ali Moeen

all rounder

Cox Jordan

wicket keeper

Das Robin

batsman

Bethell Jacob

all rounder

Fernandes Simon Maurice L

no information yet

Booth Michael

all rounder

Jones Mackenzie

all rounder

Mulder Wiaan

all rounder

Burgess Michael

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Westley Tom

all rounder

Jamal Aamir

all rounder

Khan Amir

no information yet

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Smith Kai

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Young Will

batsman