Warwickshire

Warwickshire

Country:England
Country Code:ENG
Gender:Men

Players

2026 Players

Aamir Jamal

Pakistan

Adam Ryan Sylvester

England

Alexander Luke Davies

England

Amir Khan

Beau Webster

Australia

Che Brendon Simmons

England

Christopher Roger Woakes

England

Christopher Rushworth

England

Corey Rocchiccioli

Australia

Craig Neil Miles

England

Daniel Richard Mousley

England

Danny Richard Briggs

England

Dominic Drakes

Barbados

Edward George Barnard

England

Ethan Bamber

England

George Henry Simmons Garton

England

Glenn James Maxwell

Australia

Hamza Shaikh

England

Harriet Shuker

England

Hasan Ali

Pakistan

Jacob Benedict Lintott

England

Jacob Graham Bethell

England

Jordan Aaron Thompson

England

Kai Smith

United Arab Emirates

Keith Hubert Douglas Barker

England

Kraigg Clairmonte Brathwaite

Barbados

Manav Jagdusakumar Suthar

India

Manraj A Johal

England

Michael Booth

South Africa

Michael David Rae

New Zealand

Michael Gregory Kerran Burgess

England

Moeen Munir Ali

England

Muthuthanthrige Vishwa Thilina Fernando

Sri Lanka

Nathan Nicholas Gilchrist

South Africa

Oliver James Hannon-Dalby

England

Richard James Gleeson

England

Robert Michael Yates

England

Samuel Robert Hain

England

Tazeem Chaudry Ali

England

Theo Owen Wylie

England

Thomas William Maxwell Latham

New Zealand

Usman Tariq

Pakistan

Vaansh Lalit Jani

England

William Alexander Young

New Zealand

Zen Malik

England

Statistics

One-Day Cup 2026

Matches Played0
Won0
Drawn0
Lost0
No result0

Warwickshire Team Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultWarwickshire vs Somerset

Warwickshire vs Somerset

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

189

SOM

SOM

193

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWarwickshire vs Northamptonshire

Warwickshire vs Northamptonshire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

208

NOR

NOR

209

ResultNottinghamshire vs Warwickshire

Nottinghamshire vs Warwickshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

143

WAR

WAR

ResultSomerset vs Warwickshire

Somerset vs Warwickshire

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

215

WAR

WAR

216

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

ResultWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

203

GLO

GLO

173

One-Day Cup

Warwickshire County News

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Meet the Warwickshire County team, learn first hand about the players of this cricket team, how they train and how these training sessions help them to take to the cricket field and face all the challenges.

Manav Suthar Rewarded with Major Contract Following Sensational Debut

Manav Suthar Rewarded with Major Contract Following Sensational Debut

Manav Suthar has received a massive opportunity following his dream debut for the Indian team. He has now been handed a contract by Warwickshire for the County Championship. This makes him among the few Indian players to have been a part of this tournament.

Warwickshire County08:35 PM, 24 November, 2022

County Championship 2023 | Hasan Ali inks four months deal with Warwickshire

Warwickshire County07:15 PM, 13 September, 2022

WATCH | Mohammed Siraj sparkles venomously with a five-wicket haul on his County Championship debut

Warwickshire County05:28 PM, 18 August, 2022

County Championship 2022 | Warwickshire rope in Mohammed Siraj for the remaining season

Warwickshire County04:13 PM, 10 May, 2021

County Watch | How English Test cricketers and major overseas signings fared in Round 5

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