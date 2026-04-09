Mohammad Nabi Essa Khel

Mohammad Nabi Essa Khel

all rounder

Full name:Mohammad Nabi Essa Khel
Nationality:Afghanistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Afghanistan

Dambulla Sixers

Dubai Capitals

Karachi Kings

Noakhali Express

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches314710935182360
Innings514210357177347
Overs91.01157.3331.4808.01456.41138.5
Balls------
Maidens17435198599
Runs25449752427217862157996
Wickets81548794202325
Avg31.7532.327.8923.1730.7624.6
SR68.2545.0922.8751.5743.2621.02
Eco2.794.297.312.694.267.02
BB444855
4w043457
5w000311
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches314710935182360
Innings613110157164304
Not outs0151941859
Runs3331531825128441575337
Balls Faced6836601323248246903892
Avg5.527.1822.2524.2228.4721.78
SR48.5286.14137.9451.7388.63137.12
Fours4205125136274370
Fifties016551915
Sixies1989341139262
Highest241168911714689
Hundreds010230

Mohammad Nabi Essa Khel Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Lanka Premier League

Mohammad Nabi News

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If you are ready to start learning all about cricketer Mohammad Nabi, then we have collected the latest news about him for you: incidents on the field of play, past match results and personal records.

Afghanistan Name Experienced Squad for High-Profile ODI Series Against India

Afghanistan Name Experienced Squad for High-Profile ODI Series Against India

Afghanistan has announced its squad for the ODI series against India, featuring star players. Rashid Khan and Mohammad Nabi will be returning to the ODI team for this series. With stars such as Rohit Sharma and Virat Kohli in the Indian side, Afghanistan has also decided to bring out its best.

Mohammad Nabi07:44 PM, 20 February, 2026

WATCH, AFG vs CAN | Gurbaz and Ahmadzai avoid horrific collision to hand Nabi grand send-off

Mohammad Nabi12:19 PM, 03 October, 2025

AFG vs BAN | Bangladesh survive scare to win first T20I by four wickets

Mohammad Nabi02:59 PM, 02 October, 2025

Afghanistan to travel to Zimbabwe in October

Mohammad Nabi05:56 PM, 19 September, 2025

Sri Lanka vs Afghanistan, 11th Match, Group B – Asia Cup 2025 (18 September, Abu Dhabi)

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