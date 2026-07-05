Taibur Rahman

Taibur Rahman

all rounder

Full name:Taibur Rahman
Nationality:Bangladesh

Teams

2025 Teams

Sheikh Jamal Dhanmondi Club

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches8512914
Innings97837
Overs856.0429.512.0
Balls---
Maidens147150
Runs25681962100
Wickets92565
Avg27.9135.0320
SR55.8246.0514.4
Eco34.568.33
BB541
4w310
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches8512914
Innings13110212
Not outs13234
Runs41952950159
Balls Faced81554057167
Avg35.5537.3419.87
SR51.4472.7195.2
Fours43021814
Fifties23190
Sixies31391
Highest24211432
Hundreds720

Another Players

Ahmed, Arif

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Galib, Asadulla Al

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Islam Robi, Robiul

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Halim, Abdul

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Islam, Sunzamul

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Johsy, Mehrab Hossain

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Islam, Jahurul

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Chowdhury, Mirttunjoy

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Ali, Shykat

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Ahmed, Rakin

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