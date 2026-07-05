Taibur Rahman
all rounder
|Full name:
|Taibur Rahman
|Nationality:
|Bangladesh
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|129
|14
|Innings
|97
|83
|7
|Overs
|856.0
|429.5
|12.0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|147
|15
|0
|Runs
|2568
|1962
|100
|Wickets
|92
|56
|5
|Avg
|27.91
|35.03
|20
|SR
|55.82
|46.05
|14.4
|Eco
|3
|4.56
|8.33
|BB
|5
|4
|1
|4w
|3
|1
|0
|5w
|1
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|85
|129
|14
|Innings
|131
|102
|12
|Not outs
|13
|23
|4
|Runs
|4195
|2950
|159
|Balls Faced
|8155
|4057
|167
|Avg
|35.55
|37.34
|19.87
|SR
|51.44
|72.71
|95.2
|Fours
|430
|218
|14
|Fifties
|23
|19
|0
|Sixies
|31
|39
|1
|Highest
|242
|114
|32
|Hundreds
|7
|2
|0