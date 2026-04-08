Hammad Azam

Hammad Azam

all rounder

Full name:Hammad Azam
Nationality:Pakistan

Teams

2026 Teams

Hyderabad Kingsmen

San Francisco Unicorns

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches11510711698
Innings801609782
Overs33.001498.5600.1235.4
Balls-----
Maidens00407261
Runs1690425329541822
Wickets201869175
Avg84.5022.8632.4624.29
SR99048.3439.5718.85
Eco5.1202.834.927.73
BB101044
4w00922
5w00400
10w00100

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches11510711698
Innings741589789
Not outs21191924
Runs8034495324281361
Balls Faced13134792825301074
Avg1611.3335.6331.1220.93
SR61.0610062.4795.96126.72
Fours53586184110
Fifties0028133
Sixies21927746
Highest36211579466
Hundreds00800

Hammad Azam Schedule & Results

Pakistan Super League

Major League Cricket

ResultLos Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Los Angeles Knight Riders vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(6 ov.) 70/1

SAN

SAN

150

ResultTexas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Texas Super Kings vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

152

SAN

SAN

153

ResultSan Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

San Francisco Unicorns vs Texas Super Kings

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

139

TEX

TEX

161

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultSan Francisco Unicorns vs Washington Freedom

San Francisco Unicorns vs Washington Freedom

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

193

WAS

WAS

190

ResultWashington Freedom vs San Francisco Unicorns

Washington Freedom vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

(7 ov.) 40/3

SAN

SAN

126

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingSan Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

San Francisco Unicorns vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

LOS

LOS

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

Another Players

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Krishnamurthi, Sanjay Prasad

Couch, Brody L

Couch, Brody L

Anderson, Corey

Anderson, Corey

Allen, Finn

Allen, Finn

Plunkett, Liam

Plunkett, Liam

Roux, Carmi le

Roux, Carmi le

Singh, Tajinder

Singh, Tajinder

Watson, Shane

Watson, Shane

Gore, Karima

Gore, Karima

Inglis, Josh

Inglis, Josh