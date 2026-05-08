Squads Warwickshire vs Yorkshire First class County Championship 08.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Davies Alex
wicket keeper
Lyth Adam
batsman
Yates Robert
batsman
Bean Finlay
wicket keeper
Mousley Dan
batsman
Wharton James Henry
batsman
Hain Sam
batsman
Bairstow Jonny
wicket keeper
Webster Beau
all rounder
Brook Harry
batsman
Barnard Ed
bowler
Revis Matthew L
batsman
Malik Zen
no information yet
Hill George
all rounder
Thompson Jordan
all rounder
Bess Dom
bowler
Bamber Ethan
bowler
van Beek Logan
bowler
Booth Michael
all rounder
Cliff Benjamin Michael
bowler
Hannon-Dalby Oliver
bowler
White Curtley-Jack
bowler
Bench