Squads Warwickshire vs Yorkshire First class County Championship 08.05.2026

First class

WAR
WAR

147

YOR
YOR

(25 ov.) 110/4

Playing

WAR
WAR
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Davies Alex

wicket keeper

Lyth Adam

batsman

Bean Finlay

wicket keeper

Hain Sam

batsman

Bairstow Jonny

wicket keeper

Webster Beau

all rounder

Malik Zen

no information yet

Hill George

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Bess Dom

bowler

Booth Michael

all rounder

Bench

WAR
WAR
YOR
YOR
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Akhtar Jawad

no information yet

Bennison Will

no information yet

Barker Keith

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Chohan Jafer

all rounder

Coad Ben

bowler

Duke Harry

wicket keeper

Burgess Michael

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Ferreira Donovan

wicket keeper

Firbank Matthew

no information yet

Hope Shai

wicket keeper

Jamal Aamir

all rounder

Kelly Noah

no information yet

Khan Amir

no information yet

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Rickelton Ryan

wicket keeper

Root Joe

batsman

Sears Ben

bowler

Smith Kai

wicket keeper

Woakes Chris

all rounder

Singh Jay

no information yet

Young Will

batsman

Smith Owen

no information yet