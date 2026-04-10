Squads Sussex vs Warwickshire First class County Championship 10.04.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Haines Tom
batsman
Davies Alex
wicket keeper
Hughes Daniel
batsman
Yates Robert
batsman
Clark Tom
batsman
Mousley Dan
batsman
Coles James Matthew
all rounder
Hain Sam
batsman
Leaning Jack
batsman
Barnard Ed
bowler
Simpson John
wicket keeper
Smith Kai
wicket keeper
Price Tom
batsman
Webster Beau
all rounder
Hudson-Prentice Fynn
all rounder
Woakes Chris
all rounder
Carson Jack
bowler
Thompson Jordan
all rounder
Robinson Oliver
bowler
Bamber Ethan
bowler
Crocombe Henry T
bowler
Booth Michael
all rounder
Tear Charlie
wicket keeper
Bench