Squads Sussex vs Warwickshire First class County Championship 10.04.2026

First class

SUS
SUS

(4 ov.) 17/0

WAR
WAR

267

Playing

SUS
SUS
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Haines Tom

batsman

Davies Alex

wicket keeper

Clark Tom

batsman

Hain Sam

batsman

Simpson John

wicket keeper

Smith Kai

wicket keeper

Price Tom

batsman

Webster Beau

all rounder

Woakes Chris

all rounder

Thompson Jordan

all rounder

Booth Michael

all rounder

Tear Charlie

wicket keeper

Bench

SUS
SUS
WAR
WAR
First TeamSecond Team
Alsop Tom

wicket keeper

Ali Hasan

bowler

Ali Moeen

all rounder

Barker Keith

all rounder

Bethell Jacob

all rounder

Carter Oliver

wicket keeper

Burgess Michael

wicket keeper

Drakes Dominic

all rounder

Foreman Bertie

all rounder

Henry Troy

no information yet

Jamal Aamir

all rounder

Khan Shadab

all rounder

Khan Amir

no information yet

Lamb Danny

all rounder

Lalit Jani Vaansh

no information yet

Lawrence Louie

no information yet

Latham Tom

wicket keeper

Malik Zen

no information yet

Maxwell Glenn

all rounder

Moore Ollie

no information yet

Oosthuizen Nantes

no information yet

Rawlins Delray

all rounder

Rogers Henry P

all rounder

Shipley Henry

all rounder

Young Will

batsman

Trainer Ramsay

no information yet