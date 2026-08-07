Jay Stephen Lenton
wicket keeper
|Full name:
|Jay Stephen Lenton
|Nationality:
|Australia
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|22
|Innings
|0
|0
|0
|Overs
|0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|0
|0
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|0
|0
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
Batting
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|3
|4
|22
|Innings
|3
|4
|13
|Not outs
|0
|0
|7
|Runs
|22
|33
|141
|Balls Faced
|114
|60
|105
|Avg
|7.33
|8.25
|23.5
|SR
|19.29
|55
|134.28
|Fours
|2
|3
|9
|Fifties
|0
|0
|0
|Sixies
|0
|0
|6
|Highest
|16
|18
|27
|Hundreds
|0
|0
|0