Jay Stephen Lenton

Jay Stephen Lenton

wicket keeper

Full name:Jay Stephen Lenton
Nationality:Australia

Teams

2023 Teams

Sunshine Coast

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches3422
Innings000
Overs000
Balls---
Maidens000
Runs000
Wickets000
Avg000
SR000
Eco000
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches3422
Innings3413
Not outs007
Runs2233141
Balls Faced11460105
Avg7.338.2523.5
SR19.2955134.28
Fours239
Fifties000
Sixies006
Highest161827
Hundreds000