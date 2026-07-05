Zulfiqar Shah
batsman
|Full name:
|Zulfiqar Shah
|Nationality:
|Portugal
Teams
Career Averages
Bowling
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|7
|1
|1
|Innings
|0
|13
|1
|0
|Overs
|0
|140.0
|0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|19
|0
|0
|Runs
|0
|457
|11
|0
|Wickets
|0
|12
|3
|0
|Avg
|0
|38.08
|3.66
|0
|SR
|0
|70
|0
|0
|Eco
|0
|3.26
|0
|0
|BB
|0
|5
|3
|0
|4w
|0
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|0
Batting
|League
|T20i
|First class
|List a
|T20
|Matches
|1
|7
|1
|1
|Innings
|1
|9
|1
|1
|Not outs
|0
|3
|0
|0
|Runs
|12
|52
|15
|12
|Balls Faced
|9
|0
|0
|9
|Avg
|12
|8.66
|15
|12
|SR
|133.33
|0
|0
|133.33
|Fours
|0
|0
|0
|0
|Fifties
|0
|0
|0
|0
|Sixies
|1
|0
|0
|1
|Highest
|12
|21
|15
|12
|Hundreds
|0
|0
|0
|0