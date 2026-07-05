Zulfiqar Shah

Zulfiqar Shah

batsman

Full name:Zulfiqar Shah
Nationality:Portugal

Teams

2023 Teams

Malo Cc Vilamoura

Career Averages

Bowling

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1711
Innings01310
Overs0140.000
Balls----
Maidens01900
Runs0457110
Wickets01230
Avg038.083.660
SR07000
Eco03.2600
BB0530
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueT20iFirst classList aT20
Matches1711
Innings1911
Not outs0300
Runs12521512
Balls Faced9009
Avg128.661512
SR133.3300133.33
Fours0000
Fifties0000
Sixies1001
Highest12211512
Hundreds0000

Another Players

Ali, Saim

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Ali, Sadaqat

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Aziz, Shan

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