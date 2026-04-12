T20 St Lucia Premier League
Babonneau Leatherbacks vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
BAB
253
CHO
112
City Blasters vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
CIT
225
CHO
224
South Castries Lions vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
SCL
185
CHO
217
Choiseul Craftmasters vs Gros Islet Knights
T20 St Lucia Premier League
CHO
GRO
Choiseul Craftmasters vs Soufriere Titans
T20 St Lucia Premier League
CHO
236
SOU
208
Mon Repos Pioneers vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
MON
CHO
Micoud Eagles vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
MIC
134
CHO
137
Micoud Eagles vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
MIC
164
CHO
165
Soufriere Titans vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
SOU
228
CHO
290
City Blasters vs Choiseul Craftmasters
T20 St Lucia Premier League
CIT
219
CHO
146